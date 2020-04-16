شكرا لقرائتكم خبر عن ديمى لوفاتو تتصدر Harper's Bazaar.. وتتحدث عن علاقتها بمايلى سايروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتصدر النجمة العالمية ديمى لوفاتو غلاف مجلة "Harper's Bazaar" وذلك لعددها الصادر لشهر مايو المقبل، وحسب موقع "بيور بيبول" فإن لوفاتو البالغة من العمر 27 عاما تتحدث فى مقابلاتها مع المجلة عن مشاكل المخدرات التى تعرضت لها، كما تتحدث عن قضاء وقتها فى ديزنى، وتتطرق في حديثها عن صداقتها السابقة بالنجمة العالمية سيلينا جوميز ، التي تربيا معا ، قبل أن تصل كل منهن للشهرة .

وأشارت ديمي لوفاتو مازالت حتي الآن علي علاقة جيدة بالنجمة العالمية مايلي سايروس التي بدأت حياتها الفنية في عالم ديزنى، وأكدت أن مايلي هي الوحيدة التي تتواصل معها لوفاتو من أصدقاء هذه المرحلة، وكشفت أن مايلي البالغة من العمر البالغة من العمر 27 عاما أرسلت لها رسالة دعم بعد تقديم لوفاتو استعراضات غنائية مذهلة بحفل " Grammy Awards " لهذا العام.

Advertisements

وعن علاقتها بسيلينا جوميز قالت لوفاتو إن الصداقة جمعتهما لسنوات طويلة إلا أنهما الآن ليسا أصدقاء كما كانا واستكملت: "سأظل أحبها دائمًا ، وأنا لا أتمنى للجميع سوى الأفضل".

يذكر أن عشاق و محبي ديمي لوفاتو ينتظروا إطلاق أغنيتها الدويتو الجديد " I'M READY " مع النجم العالمي سام سميث ، وكشف سام سميث عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام عن الصورة الترويجية لأغنيتهما الجديدة ، حيث ظهر سميث ولوفاتو وهما يرتديان ملابس بيضاء ، و أكد أن الاغنية سيتم إطلاقها غد الخميس الموافق 17 أبريل .

وعلق سام سميث على الصورة: "سعيد للغاية لإطلاق هذه الأغنية مع صديقتي الرائعة والموهوبة .. أحبك يا ديمي ".