شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. مطرب أغنية "ابن الشهيد" يحيى حفلا غنائيا أون لاين والان مع تفاصيل الخبر
يتم بث الحفل غدا على طريقة الموسيقى اللايف بكامل الفرقة الموسقية ويبث مباشرة على موقع اليوتيوب للتفاعل مع الجمهور والرد على الاسئلة ومتابعين سيف مجدى والموهبة الجديدة التي سوف يتم الاعلان عنها غدا مع بدء الحفل.
يذكر أنه تم تأجيل هذا الحفل من يوم الأربعاء لغدا الجمعة حدادا على روح المقدم محمد الحوفي ضحية رجال الشرطة البواسل في أحداث الاميرية الاخيرة.
وأحيا خلال الفترة الماضية عدد من المطربين عدة حفلات أون لاين منهم على الحجار ومى كساب ورامى عياش وتامر عاشورواحمد جمال وغيرهم لتشجيع المواطنين على البقاء فى المنزل للقضاء على فيروس كورونا.
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