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غدا.. مطرب أغنية "ابن الشهيد" يحيى حفلا غنائيا أون لاين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقيم مهندس الصوت هانى محروس غدا الجمعة، حفلا غنائيا للمطرب الشاب سيف مجدى صاحب أغنية "ابن الشهيد"، فى تمام الساعة التاسعة مساء عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ويأتى ذلك ضمن مشروع "الحفلة" الذى أطلقه هانى محروس منذ أيام بعد اذاعة أول حفل بتوقيع مصطفى حجاج.

 

يتم بث الحفل غدا على طريقة الموسيقى اللايف بكامل الفرقة الموسقية ويبث مباشرة على موقع اليوتيوب للتفاعل مع الجمهور والرد على الاسئلة ومتابعين سيف مجدى والموهبة الجديدة التي سوف يتم الاعلان عنها غدا مع بدء الحفل.

 

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يذكر أنه تم تأجيل هذا الحفل من يوم الأربعاء لغدا الجمعة حدادا على روح المقدم محمد الحوفي ضحية رجال الشرطة البواسل في أحداث الاميرية الاخيرة.

 

وأحيا خلال الفترة الماضية عدد من المطربين عدة حفلات أون لاين منهم على الحجار ومى كساب ورامى عياش وتامر عاشورواحمد جمال وغيرهم لتشجيع المواطنين على البقاء فى المنزل للقضاء على فيروس .

 

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