شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. مطرب أغنية "ابن الشهيد" يحيى حفلا غنائيا أون لاين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقيم مهندس الصوت هانى محروس غدا الجمعة، حفلا غنائيا للمطرب الشاب سيف مجدى صاحب أغنية "ابن الشهيد"، فى تمام الساعة التاسعة مساء عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ويأتى ذلك ضمن مشروع "الحفلة" الذى أطلقه هانى محروس منذ أيام بعد اذاعة أول حفل بتوقيع مصطفى حجاج.

يتم بث الحفل غدا على طريقة الموسيقى اللايف بكامل الفرقة الموسقية ويبث مباشرة على موقع اليوتيوب للتفاعل مع الجمهور والرد على الاسئلة ومتابعين سيف مجدى والموهبة الجديدة التي سوف يتم الاعلان عنها غدا مع بدء الحفل.

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يذكر أنه تم تأجيل هذا الحفل من يوم الأربعاء لغدا الجمعة حدادا على روح المقدم محمد الحوفي ضحية رجال الشرطة البواسل في أحداث الاميرية الاخيرة.