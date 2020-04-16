شكرا لقرائتكم خبر عن أبيض × أسود.. سوسن بدر وشيرين رضا تسحران الجمهور بضحكة من القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلت النجمة سوسن بدر، على جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة جديدة تجمعها مع الفنانة شيرين رضا، حيث ارتدت سوسن بدر ملابس سوداء، فيما ارتدت شيرين ملابس بيضاء، وقد ظهرت سوسن بدر بـ"لوك" لون شعرها الأبيض.

وفى صورة مبهجة جمعت النجمتين، خطفت سوسن بدر وشيرين رضا، قلوب جمهورهما بالصورة التى تظهران فيها وهما يضحكان من القلب، وكتبت سوسن بدر، فى تعليقها على الصورة، "حنرجع نضحك تانى قريب إن شاء الله".

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وهذه هى الصورة الثانية التى تجمع سوسن بدر وشيرين رضا، ويشاركانها مع الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعى، فقبل أسبوع، نشرت سوسن بدر، صورة أخرى، ظهرت فيها بملابس بيضاء تشبه ملابس شيرين رضا، وكتبت الفنانة سوسن بدر، فى تعليقها على الصورة – آنذاك - "الصور دى مكنش المفروض تنزل دلوقتى.. بس أنا كان نفسى أنزل حاجة جميلة وإيجابية اليومين دول وملقتش أجمل من صورى مع حبيبتى شيرين رضا"، فيما تفاعل عدد كبير من الجمهور ونجوم الفن مع الصورة، منهم الفنان شريف رمزى، الذى علق: "وحشتينى وحشة مش طبيعية زى القمر فى الصورة وصورة تجنن".

ويشار إلى أن الفنانة سوسن بدر، انتهت من وضع صوتها على أحداث مسلسل الأنيميشن "الفراجنه"، والذى يعد أول مسلسل كرتون فرعونى ينافس فى العالمية، ويشارك فى بطولته كل من سامى مغاوري، ومروة عبد المنعم، ومن تأليف وائل سعد، وإخراج عبد الرحمن محمد، ولم يتم تحديد موعد لطرحه سواء على اليوتيوب أوإحدى المنصات الرقمية.

من ناحيه أخرى تشارك سوسن فى رمضان المقبل بمسلسل "ونحب تانى ليه"، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج سينرجى، من بطوله ياسمين عبد العزيز ،وشريف منير، وكريم فهمى، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب،و تارا عماد، وصبا الرافعى.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سوسن بدر، مسلسل "بخط الإيد" بطولة النجم أحمد رزق، والتى كان يعرض على شاشة dmc مؤخرا، من إنتاج شركة سينرجى، ولاقى نجاحا وصدى واسعا منذ عرض الحلقات الأولى، خاصة أن المسلسل يتناول قضية الرجل والمرأة، وهى قضية تهم أغلب البيوت المصرية، من تأليف هالة الزغندى وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، بطولة أحمد رزق، إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى تظهر كضيفة شرف، ويعود به أحمد رزق إلى الدراما بعد غياب عامين منذ تقديم مسلسله "إزى الصحة" عام 2017.