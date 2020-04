شكرا لقرائتكم خبر عن 100 % لـ أول وثانى حلقة من الموسم الثانى لـ What We Do in the Shadows والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت الحلقتان الأولى والثانية من الموسم الثانى من مسلسل الكوميديا والرعب What We Do in the Shadows، على تقييمات وصلت إلى 100% من قبل أهم النقاد، و97% من قبل المشاهدين العاديين على موقع "Rotten Tomatoes"، وذلك بعد طرح حلقتين متتالين من العمل يوم 15 أبريل الجارى، على أن تصل الحلقة الثالثة من المسلسل فى 22 أبريل الجارى، على أن يتضمن الموسم الثانى من العمل على 10 حلقات، تطرح متتالية، بـ معدل حلقة كل أسبوع، العمل يعرض على شبكة FX.

What We Do in the Shadows مسلسل What We Do in the Shadows، من بطولة مات بيري، كيفان نوفاك، ناتاسيا ديميتريو، هارفي جويلين، ومارك بروكش، وغيرهم، تدور أحداثه حول ثلاثة مصاصي دماء يعيشون معًا على مدار المائة عام الماضية، وبالتالى فإنهم يواجهون العديد من المواقف المضحكة والمسلبة، التى يضاف إليها بعض من الإثارة والرعب، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale". كما أعلنت شبكة FX عن بدء العمل على مسلسل مشتق لـ رواية ستيفن كينج Carrie، لكن لم يتم الاتفاق على مخرج العمل أو أي من أبطاله أو مؤلف المسلسل إلى الآن، ولكن تم التأكيد على العمل على الرواية، يأتي مشروع شبكة FX بعد ستة أعوام من طرح الفيلم الثانى من نفس الرواية، والذى حمل نفس الاسم Carrie، ولعبت دور البطولة كلو جريس موريتز، الشخصية الرئيسية، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline". ولعبت بولدارك جابرييلا وايلد في دور سو سنيل، وكتب المؤلف روبرتو أجيري ساكاسا سيناريو العمل، وأخرجه كيمبرلي بيرس، اما عن النسخة الأولى من الرواية، كان فيلم سينمائى، من إخراج برايان دي بالما، وسيناريو لورنس دي كوهين، قام ببطولته سيسي سبيسك في دور كاري وايت وضم أيضًا بايبر لوري، وإيمي إيرفينج، ونانسي ألين، وويليام كات، وبي جيه سولس، وبيتي باكلي، وجون ترافولتا في دعم الأدوار، وطرح عام 1999، كما تم إنتاج فيلم تليفزيوني يستند إلى رواية Carrie، وكذلك فيلم برودواي موسيقي قصير المدة من نفس الرواية في عام 1988.

