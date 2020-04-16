شكرا لقرائتكم خبر عن خايفة من الحسد.. نادية الجندى تنشر صورة جديدة بالكاجوال مع قلب وخرزة زرقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلت النجمة نادية الجندى، بصورة جديدة على جمهورها عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث ارتدت ملابس كاجوال عبارة عن بنطلون جينز أزرق وقميص أبيض، ولم تعلق على الصورة واكتفت بنشر صورتها مرفقة بقلب وخرزة زرقاء تلك المرتبطة بالحماية من الحسد فى الثقافة الشعبية.

واستأنفت النجمتان نادية الجندى ونبيلة عيد تصوير مشاهد مسلسلهما الجديد "سكر زيادة" فى لبنان مطلع هذا الأسبوع، وذلك بعد توقف أسبوعين بسبب الإجراءات الاحترازية التى قررتها الحكومة اللبنانية للوقاية من تفشى فيروس كورونا، وكان من ضمنها منع التجمعات وإيقاف تصوير كل الأعمال الفنية.





وحصل صناع المسلسل على تصريح استكمال التصوير من المسئولين فى لبنان الذين وضعوا بعض الشروط من أجل عودة العمل، وهى الالتزام بتواجد أقل عدد من العاملين بالمسلسل ولا يتخطى عددهم 25 فردا داخل اللوكيشن، إضافة إلى إجراء اختبار كورونا كل أربعة أيام، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية منها تعقيم مكان التصوير وارتداء الكمامات.

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مسلسل "سكر زيادة" مأخوذ من فورمات أمريكى، ويكتب له السيناريو والحوار أمين جمال وورشته، ويخرجه وائل إحسان ويشارك فى بطولته سميحة أيوب وهالة فاخر، والعديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، نانسى عجرم، هيفاء وهبى، روجينا، جومانا مراد، لقاء الخميسى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد إضافة إلى عدد آخر من الفنانين المقرر الإعلان عن أسمائهم تباعاً.

المسلسل تدور أحداثه حول سيدتين تقومان بشراء فيلا من أحد الأشخاص، وعندما تذهبان لتسلمها تجدان أنفسهما اشتريا نفس الفيلا وتعرضا للنصب من صاحبها، وتجدان نفسيهما مضطرتين للإقامة معا وتدخلان فى صراعات كبيرة، إلا أنهما مع مرور الوقت تتعرضان للعديد من الأزمات والمواقف الصعبة التى تجعلهما تتعاملان مع بعضهما وتصبح العلاقة أفضل بينهما.