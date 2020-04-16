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شكرا لقرائتكم خبر عن في البيت.. شاهد زوجة روبى ويليامز تحلق شعره بنفسها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لجأ عدد كبير من النجوم العالميين " الرجال" لحلاقة شعرهم فى المنزل، وذلك يرجع إلى إغلاق جميع صالونات الحلاقة وسط الحظر المنزلى الذاتى بسبب انتشار فيروس كورونا ، وكان آخر هؤلاء النجوم هو مغنى البوب البريطانى روبى ويليامز .
ظهر روبى ويليامز البالغ من العمر ( 46 عام ) خلال تواجده فى منزله بسبب الحجر المنزلى الذاتى خوفا من " COVID-19 " وهو مستسلم لزوجته الممثلة الامريكية عايدة فيلد التى ترك لها ويليامز مهمة حلاقة شعره وكانت فيلد تنظر للكاميرا ضاحكة خلال مهمتها مع النجم الشهير .
ظهر روبى ويليامز بالصور مرتديا " سويت شيرت " يحمل رسمه شخصية ديزنى الشهيرة " ميكى ماوس " ، وهو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء " Saint Laurent " الشهير ، ووصل سعر " السويت شيرت " إلى 485 جنية إسترلينى .
يذكر أن النجم العالمى روبى ويليامز بدء مسيرته ألفنية عام 1990 ، واستطاع أن يحقق شهرة واسعة حول العالم بفضل موهبته ألفريدة التى جعلته وأحد من أهم وأبرز نجوم الغناء ، ومن أبرز الأغنيات التى قدمها روبى ويليامز: " supreme " و" she's the one " و" somethin' stupid " و " come undone " و " angels " ، وغيرهم .
روبى ويليامز وزوجته (1)
روبى ويليامز وزوجته (2)
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