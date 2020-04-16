شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر يطرح أغنية "الجيش الأبيض" تقديرا للأطباء فى مواجهة كورونا..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح أمير الغناء العربى هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، أغنية جديدة له "الجيش الأبيض "، تقديرا وتكريما لدور الأطباء والعاملين فى المجال الطبى والصحى، فى علاج ومواجهة وباء فيروس كورونا الجديد، كلمات أمير طعيمة، ألحان خالد جنيدى، توزيع ياسر ماجد، إخراج هنا حافظ.

يشار إلى أنه سيُبث اليوم الخميس فى التاسعة مساء، على قناة وزارة الثقافة بيوتيوب، حفل للنجم هاني شاكر بمناسبه عيد الربيع ، ومن المقرر أن يقدم الفنان هاني شاكر باقة من أبرز أغانيه خلال مشواره الفنى، مثل: "لسه بتسألى، نسيانك صعب، ياريتنى، يا ريتك معايا، بعد حبك، وعد منى، بحبك أنا، غلطة، أغلى بشر، الله حسيبى عليك، أمرك، لو بتحب، على الضحكاية، جانا الهوى، سواح، احتياطى، أنا قلبى ليك، كل ليلة، لو روحت بعيد، كده برضه يا قمر".

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من ناحيه أخري طرح هاني شاكر مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "ادعوا لمصر"، دعمًا لما يحدث هذه الفترة بسبب فيروس كورونا المستجد، وتأثيره على العالم كله، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع "اليوتيوب، وهي من كلمات أحمد شتا، وألحان وليد منير.

في سياق أخري انتهى هانى من تصوير كليب جديد بعنوان " كيف بتنسي"، وهي فكرة من ألحان الفنان وليد توفيق، ومن إخراج هنا حافظ لأول مرة لها في تجربة الإخراج، والأغنية قد تكون باللهجة اللبنانية ومن المقرر أن يتم طرحه بالأيام المقبلة على يويتوب والقنوات الفضائية.