شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى ضيف شرف فى "عفريت فى أجازة" أمام محمد ثروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان أحمد فتحى فى فيلم "عفريت فى أجازة" للنجم محمد ثروت ويظهر كضيف شرف فى شخصية أحد الأصدقاء المقربين للعفريت وهو طوق النجاة للفنان محمد ثروت، والذى يدله على لغز وخيط مفتاح براءته من الجريمة التى يتورط فيها.

تدور أحدث العمل فى إطار كوميدي، حيث يلعب الفنان محمد ثروت خلال أحداث العمل شخصية "ديلر" مخدرات يتعرض للعديد من المشاكل، ومع تطور الأحداث يتم اتهامه فى جريمة قتل، وهو الأمر الذى يدفعه لمحاولة إثبات براءته، وبالتزامن مع ذلك ينوى التوبة، ليكون شخصًا سوياً.

جدير بالذكر أن فيلم "عفريت فى أجازة " يتضمن نخبة من النجوم الفنان محمد ثروت ، بيومى فؤاد ، أسماء أبو اليزيد ، محمد سلام ، محمد جمعة ، محمود حافظ ، هدى مجدى وضيوف الشرف أحمد فتحى ، أحمد فهمى ، مصطفى خاطر وغيرهم وهو من انتاج شركة سينرجى فيلمز وإخراج ياسر هويدي.

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على الجانب الآخر أوشك النجم أحمد فتحى على الانتهاء من تصوير دوره فى فيلم " الغسالة " والمتوقع عرضه بدور العرض السينمائى فى عيد الفطر أو عيد الأضحى المقبل والذى تدور أحداثه فى إطار من الفانتازيا والخيال العلمى بشكل لايت وغيرها .

فيلم "الغسالة" يتضمن كوكبة من النجوم منهم الفنان أحمد حاتم ، هنا الزاهد ، محمود حميدة ، أحمد فتحى ، محمد سلام ، شرين رضا ، طاهر أبو ليلة وآخرين سيناريو وحوار عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.

يذكر أن آخر الأعمال السينمائية للفنان أحمد فتحى فيلم "الطيب والشرس واللعوب" وهو من بطولة مى كساب ، أحمد فتحى ، بيومى فؤاد ، محمد سلام ، طارق الأبيارى ، حسام داغر ، ياسر الطوبجى ، عمرو وهبه وغيرهم من النجوم وهو من قصة وسيناريو وحوار رأفت رضا ومن إخراج رامى رزق الله .