شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج والتأليف المسرحى.. محاضرتان ضمن ملتقى محاضرات المسرح أون لاين‎ ‎ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمر محاضرات وورش المسرح أون لاين، اليوم الخميس، والتى يتم عرضها، فى تمام الساعة السابعة والتاسعة مساءمن 15 : 20 ابريل الجارى.

قال هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة إن اليوم الثانى للملتقى يتضمن تقديم المحاضرات الثانية من الإنتاج والتسويق المسرحى للدكتور جمال ياقوت أستاذ التمثيل والإخراج والإنتاج المسرحى بجامعة الإسكندرية والتى يتناول فيها عناصر الإنتاج المسرحى " المدخلات، أدوات التصنيع، العمليات التحويلية، المنتج النهائى، المستفيد من المنتج فى تمام الساعة السابعة مساء.

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أما فى تمام الساعة التاسعة مساء يستكمل الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف رئيس المركز القومى لثقافة الطفل فى المحاضرة الثانية من التأليف المسرحى فكرة الدراما المسرحية وعناصر الشخصيات , الحبكة , الصراع , المكان والوقت. وسيتم فتح باب المناقشة والتواصل مع المدربين عقب انتهاء كل محاضرة .