شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أن تبرأت منه أسرته.. محمد شومان الطاعن فى الفن وأهله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يكن اسمه مألوفًا لدى، حينما تنامى إلى سمعى خبر انضمامه إلى القطيع الهارب إلى تركيا، من يكون؟! أجابونى بأنه ممثل شارك عادل إمام ومحمد هنيدى وكريم عبد العزيز أعمالا سينمائية مهمة، تعجبت متسائلا: إذن كيف لا أعرفه؟! أمسكت هاتفى مستعينا بمحرك البحث "جوجل" وكتبت محمد شومان، ظهرت لى صورًا ذكرتنى بذلك الوجه الإعلانى الذى روج لأكبر حملة دعائية وضعتها أمانة السياسات فى الحزب الوطنى المنحل، لقانونى الضرائب على الدخل والضرائب العقارية، تابعت البحث فالموضوع حقا مثير، كيف يمكن لرجل روّج لحملات الحزب الوطنى أن ينضم للإخوان؟! حتى وقعت عينى على خبر اجتماعه بحكومة الحزب الوطنى، وأمين السياسات قبل إطلاق الإعلان، للاتفاق على التفاصيل كافة.

أتعجب من أمر هؤلاء الذين تزيّنوا بزى الحرباء حينما تقتضى مصالحهم الذاتية أن يسلخوا جلدهم ويلبسوا جلدا آخر وفق تغيّر الأحوال لتمرير رغباتهم والحصول على مكاسب مادية على حساب وطنهم، ولم يجدوا لغير ذلك سبيلا سوى الهجوم غير المُبرر على مصر، سواء من خلال برامج أو مسلسلات سطحية مفتعلة يقدمونها عبر قنوات اعتادت الكذب وتشويه الحقائق لا لشىء إلا لتحقيق أجندات تنظيمات ودول تستهدف أمن مصر وشعبها.

بشهادة زملائه، لم يكن محمد شومان سوى مريض نفسى، إذ روى الفنان أحمد صيام قصة صداقته بشومان، وقال إنه كان يعانى من حالة نفسية سيئة سافر بعدها للعمل فى السعودية، وعاد ملتحيًا يرتدى جلبابًا قصيرًا، ووقفوا بجواره حتى درس التمثيل بكلية الآداب قسم المسرح، وأعلن توبته ووعدهم ألا يعود لذلك الفكر الخرب مرة أخرى، قبل أن يخدعهم وينضم لكتائب الإخوان فى تركيا، ورغم ذلك لم يسلموا من لسانه فنال منهم وهاجمهم منذ وطأت قدمه أرض تركيا.

تحول شومان من كومبارس مغمور إلى ممثل معروف نسبيًا بفضل مشاركته عادل إمام فى فيلمين هما "السفارة فى العمارة ومرجان أحمد مرجان"، ولم يشكر معروف الرجل وكان ناكرًا للجميل إذ هاجمه عبر القنوات الإخوانية، وادّعا أن الزعيم عرض عليه دورا فى مسلسل "فرقة ناجى عطا الله" لكنه رفض.. قول يدعو للضحك، كيف يرفض العمل مع ممثل تمنى - وما زال - أن يلتقط بجواره صورة يتباهى بها وسط أقرانه من الكومبارسات.. لم يكتف بذلك بل نال من معتقداته، وقال: "آراء عادل إمام فى الدين لم تكن صحيحة وكانت خاطئة.. وقال لى إن الجنة لكل الأديان وليست للمسلمين فقط".. هل كان ينتظر من عادل إمام تكفير أهل الكتاب من المسيحيين واليهود؟! لكن فكره صور له أنه وحده يملك مفتاحًا للجنة يدخل فيها من يشاء.

ولم ينل من معتقدات عادل إمام فقط، بل طعنه فى مهنيته حين قال: "عادل إمام كان بيرذل عليا أثناء التمثيل وكان يفرض عليا الأداء.. وبيتعامل معايا على أنه مخرج بيعلمنى طريقة التمثيل"، ونسأله؛ وإن لم تتعلم التمثيل من الزعيم ممن تتعلم ؟! وكيف تكون هذه أخلاق عادل إمام وهو من خرج من تحت عباءته نجوم تسيدوا السينما والدراما المصرية عبر عقود مضت؟ ولماذ وافقت على مشاركته أكثر من عمل أن كان هذا عادل إمام فى نظرك؟!

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بجانب مرضه النفسى، يعانى شومان من "عقدة النجومية"، فما كان إلا سنيدًا للنجوم، وتصور أنه سيُصبح بطلًا فى زمن الإخوان، وشاركهم فى المشروع المُسمى بسينما النهضة الفاشل، ويكفيك أن تعرف عزيزى القارئ أن البطولة الوحيدة المطلقة لشومان فيلم بعنوان "طمبولا"، فهل تتذكر منه شيئًا؟

انتقد شومان فى تصريحات صحفية له انقطاع زملائه من الفنانين عن السؤال عنه بعد سفره لتركيا، ولما لا وهو القائل: "فلوس التمثيل حرام"، فتنصل من مهنته ونال من زملائه، فما كان من نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكى – فى ذلك الوقت - إلا أن قررت شطبه من عضوية النقابة.

تعودنا أن يجتمع حشود الكومبارس على قهوة "بعرة" بشارع عماد الدين بوسط البلد فى انتظار "أوردر تصوير"، سواء كان صامتا أو متكلما، لكن لم نتعود أن يجتمعوا فى تركيا، فالتقى شومان بهشام عبد الله هناك إذ لم يجد الاثنان ملجأ غير تُركيا التى فتحت ذراعيها للهاربين من مصر من الجماعات الإرهابية، وقررا أن ينتقما من الفن وأهله بل ومن المشاهدين أيضا وقدما عملا أشبه بمسلسل لإحدى شركات إنتاج "تحت بير السلم" بعنوان "نقرة ودحديرة" على جزأين، ويكفى ما ناله من هجوم شديد من رواد السوشيال ميديا بسبب «دمهم التقيل»، متسائلين منذ متى كان هشام عبد الله فنانا كوميديا؟! وكيف يتصدر محمد شومان بطولة عمل بمفرده؟!

سخافة الممثلين وتفاهة أحداث المسلسل ليست صدفة، حين تعلم أن إلهام عبد اللاه – أحد أبطال المسلسل - رحلت إلى تُركيا لتعمل فى الصحافة، لكنها اتجهت إلى التمثيل على مسرح الإخوان، كما أن المُشرف على ورشة السيناريو مُحام يعمل بإحدى المُنظمات الإخوانية "الحقوقية" هُناك، ولم يخض تجربة كتابة السيناريو من قبل، أما باقى أبطال العمل يقفون أمام الكاميرات للمرة الأولى، فخرج العمل خال من أى متعة، فلا دراما ولا تمثيل ولا صورة.

الصيد فى الماء العكر هواية إخوانية، لذلك حاول شومان الوقيعة بين مصر وأشقائها العرب حين ادعى أنه عرض عليه المشاركة فى مسلسل خليجى لكنه رفض، بسبب تصوير الشخصيات المصرية المكتوبة على الورق بأنها انتهازية مليئة بالعيوب مقارنة ببقية شخصيات المسلسل، لكنه لم يفصح عن اسم المسلسل، الذى لم يعرض حتى الآن.