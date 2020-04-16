تراند اليوم : "مجنون رسمي".. تفاصيل برنامج رامز جلال في رمضان المقبل

حاول فريق عمل برنامج رامز جلال، التكتم على اسم برنامجه الجديد المنتظر عرضه في رمضان المقبل وعن فكرة البرنامج.

ولكن صحف مصرية كشف تفاصيل البرنامج واسمه حيث يأتي تحت مسمي رامز مجنون رسمي، وييظهر خلال الحلقات نجم الأهلي السابق ومدير الكرة الحالى الكابتن سيد عبد الحفيظ، والذي أغضب ظهوره بالبرنامج مسئولين بالقلعة الحمراء.

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وقد نشر رامز جلال عبر صفحته على موقع فيس بوك الأفيش الرسمى لبرنامجه الجديد بعنوان "رامز مجنون رسمي".

ويظهر الفنان الكبير محيي إسماعيل بعد اعتلائه التريند لفترة كبيرة بسبب جملة "كنت عبقرى وشكرا" خلال ظهوره فى احد اللقاءات المصورة.

ويعتمد رامز خلال هذا العام على وضع المتسابق على "كرسي الاعتراف" التي يتم خداع الضيف بها، وتبدأ المذيعة أروى التي ستكون الطعم بالنسبة لرامز، بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت، وفي الفقرة المنتظرة يتم سؤال الضيف عن رأيه في صور لثلاث شخصيات، الثالثة ستكون لرامز جلال الذي يخرج منها ويفاجئ الضيف.