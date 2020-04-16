خواكين فينيكس يطالب بإطلاق سراح السجناء في نيويورك خوفاً عليهم من كورونا

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 أبريل 2020 08:40 مساءً - لم يكن الفنان الممثل الهوليوودي خواكين فينيكس الوحيد الذي يطالب بإخراج السجناء من سجونهم لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا،لكنه الوحيد الذي رفع صوته عالياً بفضاءات السوشيال ميديا ووسائل الاعلام.



كثيرون من حول العالم طالبوا بإخراج السجناء الذين ارتكبوا جنح وجنايات صغيرة من وراء القضبان لحمايتهم من فيروس كورونا،والبعض الآخر طالب بتوفير أدوات الحماية الطبية والصحية لهم مثل: الكمامات والمعقمات.



لكن خواكين فينيكس الفائز بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن فيلمه الأخير "الجوكر" ،طالب بإطلاق سراح السجناء في نيويورك لخوفه عليهم من فيروس كورونا قائلا: "لا أحد يستحق أن يموت في السجن بسبب كورونا".



وجاءت مناشدة الممثل الشهير خواكين فينيكس ضمن حملة "أطلقوا سراح المسنين في السجن" الإنسانية،حيث نشر خواكين فينيكس مقطع فيديو ،ناشد فيه حاكم نيويورك أندرو كومو بالإفراج عن المساجين ،بعد أن فقدت السلطات في الولايات المتحدة السيطرة على الفيروس بإصابة 600 ألف أمريكي، معظمها في نيويورك،ووفاة أكثر من 22 ألفاً.



وقام حاكم نيويورك مؤخراً بفرض حظر التجول في كافة أرجاء المدينة بعد احتلالها المركز الأول بين المدن الأمريكية بعدد الإصابات.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستقرام الخليج 365

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"