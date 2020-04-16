تعرف على موعد حفل فريق كايروكي "أون لاين"

أعلن إحدى أعضاء الفريق الغنائي الشهير "كايروكي"، عن موعد حفله "أون لاين"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك". يذاع الحفل مساء غد الجمعة في تمام الساعة الت 9 مساءً على قناة إحدى شبكات المحمول الكبرى في مصر على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". 9 مساءً على قناة إحدى شبكات المحمول الكبرى في مصر على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". يذكر أن آخر إصدارت كايروكي الغنائية كانت من خلال ألبوم "أبناء البطة السوداء" الذي تم طرحه العام الماضي، ولاقى نجاح جماهيري كبير ونسبة استماع عالية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وتضمن 7 أغنيات منهم "انا السيجارة، كان لك معايا، ياابيض يااسود، هاتلنا بالباقي لبان، يلا نغني، أنا الصوت". خلال ألبوم "أبناء البطة السوداء" الذي تم طرحه العام الماضي، ولاقى نجاح جماهيري كبير ونسبة استماع عالية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وتضمن 7 أغنيات منهم "انا السيجارة، كان لك معايا، ياابيض يااسود، هاتلنا بالباقي لبان، يلا نغني، أنا الصوت".

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