صبا مبارك تخرج من الدراما المصرية في رمضان بسبب "حارس الجبل"

كشفت الفنانة صبا مبارك عن عملها الدرامي في رمضان 2020، بإسم "حارس الجبل"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
نشرت صبا البوستر الرسمي للمسلسل وعلقت عليه قائلة: "قريبا في رمضان مسلسل حارس الجبل"،وهو يحمل الطابع البدوي الخليجي ، ويشاركها البطولة "عبد المحسن النمر، منذر رياحنة، خالد القيش، ومن إخراج:سائد بشير الهواري، ويحكي المسلسل عن عام الموت الذي يمر بصعوبة علىعدد من القبائل وبالرغم من مواجتهم للجوع والأمراض والحروب القبلية، يبقى للحب مكان وسط هذه الصراعات.
وبمشاركتها بـ "حارس الجبل" تخرج صبا من الدراما المصرية التي نجحت فيها في رمضان الماضي بمسلسل "طايع" مع الفنان عمرو يوسف، أحمد داش، عمر عبد الجليل ،سهير المرشدي، سلوى محمد علي".
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