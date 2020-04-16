فيديو .. هاني شاكر يطرح أحدث كليباته جيش مصر الأبيض

طرح نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر أحدث كليباته، والذي يحمل اسم جيش مصر الأبيض، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وكليب جيش مصر الأبيض من إخراج هنا حافظ، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان خالد جنيدي، وتوزيع ياسر ماجد. ماجد. Advertisements يذكر أن النجم الكبير هاني شاكر طرح مؤخرًا أغنية بعنوان عيد الحب، وهي من كلمات أحمد شتا، وألحان وليد منير، وتوزيع أسامة كمال، كما شاركت الفنانة ريهام عبد الحكيم في الغناء، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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