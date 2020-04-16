فيديو.. أدونيس يطرح أحدث أغانيه ثقب أسود

طرح باند أدونيس أحدث أغنياته، والتي تحمل اسم ثقب أسود، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. Advertisements يذكر أن باند أدونيس طرح مؤخرًا أغنية بعنوان بدي ياك، كما حققت الأغنية نجاحًا واسعًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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