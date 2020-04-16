يذاع الآن لقاء مباشر للفنانة نداء رارة مع جمهورها، وذلك من خلال بث على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وكانت قد أعلنت شرارة أمس الأربعاء عن الجلسة المباشرة مع محبيها، وذلك للمساهمة في الترفيه عنهم في ظل العزل المنزلي المتبع للوقاية من وباء محبيها، وذلك للمساهمة في الترفيه عنهم في ظل العزل المنزلي المتبع للوقاية من وباء كورونا المستجد، ويشارك جمهورها معها عبر التعليقات على الفيديو المذاع. Advertisements يذكر أن آخر إصدارات نداء الفنية كانت أغنية "حبيتك بالتلاتة"، التي سجلت أكثر من 32 مليون مشاهدة، وذلك على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، الأغنية كلمات: أحمد حسين راؤول، ألحان: سامر أبو طالب، توزيع: جان ماري رياشي. تابع البث المباشر من هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. بث مباشر لجلسة الفنانة نداء شرارة مع جمهورها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.