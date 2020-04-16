شاهد .. رامز جلال يطرح البوستر الرسمي لبرنامجه الجديد

طرح الفنان رامز جلال بوستر برنامجه الجديد، والذي يحمل اسم رامز مجنون رسمي، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
ووجه رامز رسالة إلى جمهوره، قائلًا: بسم الله توكلنا على الله
يذكر أن برنامج رامز مجنون رسمي تم تصويره في دبي، وتعتمد فكرة البرنامج على استضافة بعض المشاهيرمن نجوم الفن والإعلام والرياضة بالإضافة إلى بعض الشخصيات العامة، ومن بينهم: سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، كما سافر معه ثنائي الفريق الحارس الدولي محمد الشناوي والتونسي على معلول، والفنانين حسن شاكوش وحمو بيكا وعمر كمال، ومحي اسماعيل والراقصة جوهرة، كما من المقرر أن تساعد الفنانة أروى، في جلب الضيوف وخداعهم لتوقعهم في فخ رامز.
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