بعد وفاته .. أحمد دياب يتصدر محركات البحث

تصدر الفنان الراحل أحمد دياب محركات البحث بعد وفاته وعقب الإعلان عن عدم إقامة مراسم عزاء له نظرًا لمنع التجمعات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
يشار أن الفنان أحمد دياب قد وافته
اشتهر أحمد دياب بتقديمه أدوار رجل الأعمال، وشارك في عدد من المسلسلات من بينهم " حجر جهنم "، " حق مشروع "، " سلسال الدم "، " أين قلبي " وغيرهم العديد من الأعمال الدرامية التي لاقت نجاح كبير.
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