فن ومشاهير

بعد وفاته .. أحمد دياب يتصدر محركات البحث

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تصدر الفنان الراحل أحمد دياب محركات البحث بعد وفاته وعقب الإعلان عن عدم إقامة مراسم عزاء له نظرًا لمنع التجمعات بسبب تفشي

 

يشار أن الفنان أحمد دياب قد وافته

Advertisements
المنية مساء أمس عن عمر يناهز 75 عام، وهو طليق قسمت أباظة ابنة النجم الراحل رشدي اباظة ولديه منها ولد يعيش مع أسرته في الولايات المتحدة الأمريكية. 

 

اشتهر أحمد دياب بتقديمه أدوار رجل الأعمال، وشارك في عدد من المسلسلات من بينهم " حجر جهنم "، " حق مشروع "، " سلسال الدم "، " أين قلبي " وغيرهم العديد من الأعمال الدرامية التي لاقت نجاح كبير.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد وفاته .. أحمد دياب يتصدر محركات البحث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا