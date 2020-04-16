تامر حسني يستعد لطرح ألبومه الجديد

يواصل النجم الكبير تامر حسني في تسجيل ألبومه الجديد، والذي لم يستقر على اسمه حتي الآن. ومن المقرر أن يطرح الألبوم قريبًا بجميع الأسواق والمتاجر الإلكترونية، عقب انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد. Advertisements يذكر أن النجم الكبير تامر حسني طرح مؤخرًا ألبوم بعنوان عيش بشوقك، وضم الألبوم على 13 أغنية من بينهم: لولاك حبيبي، ناسيني ليه، كفياك أعذار، وانت معايا، تمن اختيار، 100 وش، كما حقق الألبوم نجاحًا مذهلًا منذ طرحه بالأسواق والمتاجر الإلكترونية. ألبوم بعنوان، وضم الألبوم على 13 أغنية من بينهم: لولاك حبيبي، ناسيني ليه، كفياك أعذار، وانت معايا، تمن اختيار، 100 وش، كما حقق الألبوم نجاحًا مذهلًا منذ طرحه بالأسواق والمتاجر الإلكترونية.

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