فيديو .. عمرو دياب يطرح برومو أحدث أعماله

طرح النجم الكبير عمرو دياب برومو أحدث أعماله عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ومن المقرر طرح العمل قريبًا خلال الأيام القليلة المقبلة. Advertisements يذكر أن النجم الكبير عمرو دياب طرح مؤخرًا ألبوم بعنوان سهران، وضم الألبوم على 16 أغنية من بينهم: جميلة، هيعيش يفتكرني، حلوة البدايات، بالضحكة دي، يا روقانك، مكانك في قلبي، مبقاش يناسبك، كما حقق الألبوم نجاحًا مذهلًا منذ طرحه بالأسواق والمتاجر الإلكترونية.

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