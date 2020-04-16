العارضة الإيرانية ماهلاغا جابري عارية في جلسة تصوير من المنزل-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - شاركت العارضة الإيرانية العالمية والحاملة لقب أجمل امرأة في العالم متابعيها البالغ عددهم 3 مليون بأول جلسة تصوير لها من المنزل بالأبيض والأسود.

وخضعت العارضة التي تتميز بعينين ساحرتين وجمال أخّاذ لجلسة تصوير باللانجري فظهرت في بعض الصور التي نشرتها في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترتدي فقط حمالة صدر وسروالاً تحتياً، وفي صور أخرى كانت عارية وغطت جسدها بشرشف أبيض فيما اعتمدت في صور أخرى على ارتدائها لقميص أبيض فوق الملابس التحتية وفي صورة وضعت جاكيت على كتفيها فيما كانت من دون حمالة صدر وتركتها مفتوجة وبدا سورالها التحتي كما أسدلت شعرها في صور أخرى واختارت ربطه إلى الوراء في البقية كما نوعت بين وضع نظارات شمسية وعدمه.

ونال المنشور إعجاب أكثر من 40 ألف شخص في غضون ساعة تقريباً.

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