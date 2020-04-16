كارول سماحة تشيد بتقليد إحدى معجبات نجوى كرم لها والأخيرة تعلق-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - يقوم معجبو ومعجبات الفنانة ​نجوى كرم​ بتقليدها عبر برنامج تيك توك حيث يستخدمون مقاطع صوتية لها في عدد من المقابلات والبرامج، وقد علقت الفنانة اللبنانية ​كارول سماحة​ على أحد هذه المقاطع المصورة مشيرة إلى أنه أعجبها كثيراً وهو من أفضل ما شاهدته عبر هذا البرنامج، لترد نجوى كرم عليها :"ونحنا منحبك".

وقد اختارت نجوى كرم أن ترفه عن متابعيها وهم في الحجر المنزلي بسبب الوقاية من ​فيروس كورونا​، فبدأت تطرح عددا من الأسئلة الكوميدية عليهما من أجل تمضية الوقت بالتسلية والضحك مع جمهورها، في هذه الفترة الصعبة.

ولاقت مبادرة نجوى هذه استحسان المتابعين الذين اثنوا على هضامتها وطرافتها، خصوصا بتفاعلها مع الذين أجابوا على الحزازير.

أما كارول سماحة فقد أعلنت أنها ستشارك في عمل عربي كبير هو أوبريت “أنت أقوى” تأليف السيناريست مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي، ومن إخراج طارق العريان، الأوبريت يشارك فيه أيضاً الفنانون ​محمد منير​ وتامر حسني و​صابر الرباعي​ وسميرة سعيد و​وائل جسار​.