تراند اليوم : مع هيكل عظمي .. رامز جلال ينشر البوستر الرسمي لبرنامج “رامز مجنون رسمي” – اتفرج

كشفت قناة mbc مصر، عن البوستر الرسمي لبرنامج المقالب الذي من المقرر أن يقدمه الفنان رامز جلال، عبر شاشاتها بعنوان “رامز مجنون رسمي”، في موسم رمضان 2020.

نشرت القناة البوستر عبر صفحتها الرسمية على موقع Instagram، وظهر رامز عليه وهو يقف خلف إحدى الهياكل العظمية ممسكًا بصاعق كهربائي وفانوس.