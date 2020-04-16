تراند اليوم : مع هيكل عظمي .. رامز جلال ينشر البوستر الرسمي لبرنامج “رامز مجنون رسمي” – اتفرج

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كشفت قناة mbc مصر، عن البوستر الرسمي لبرنامج المقالب الذي من المقرر أن يقدمه الفنان رامز جلال، عبر شاشاتها بعنوان “رامز مجنون رسمي”، في موسم رمضان 2020.
نشرت القناة البوستر عبر صفحتها الرسمية على موقع Instagram، وظهر رامز عليه وهو يقف خلف إحدى الهياكل العظمية ممسكًا بصاعق كهربائي وفانوس.
كان رامز جلال قدم في رمضان الماضي برنامج المقالب “رامز في الشلال”، عبر شاشة MBC مصر، وسينمائيا عرض له في موسم عيد الفطر 2019 فيلم “سبع البرمبة”، من بطولة جميلة عوض ومحمد عبد الرحمن وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومها أبو عوف، تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.
إضافة إلى ذلك، كان جلال، قد شارك في موسم أفلام عبد الفطر الماضي بفيلم “سبع البرمبة”، من بطولة جميلة عوض، ومحمد عبد الرحمن، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ومها أبو عوف، تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم. وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، حول شخص يقوم بانتحال شخصية ضابط شرطة، من أجل الوصول للفتاة التي يحبها.