تراند اليوم : فيفي عبده تنعي الفنان الراحل أحمد دياب – صورة

نعت الفنانة فيفي عبده وفاة الفنان أحمد دياب الذي وافته المنيه مساء أمس عن عمر يناهز الـ 75 عامًا تاركًا إرثًا فنيًا ضخمًا.

ونشرت فيفي عبده عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة للراحل وعلقت عليها قائله “انا لله وانا اليه راجعون توفي الي رحمة الله الفنان القدير الخلوق احمد دياب نسألكم الدعاء”.

يذكر أن الصفحة الرسمية لنقابة المهن التمثيلية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نعت الفنان الراحل أحمد دياب، الذي وافته المنية مساء اليوم الأربعاء 15 أبريل عن عمر يناهز 75 عامًا.

وكتبت الصفحة الرسمية لـ نقابة المهن التمثيلية: «تنعي نقابة المهن التمثيلية .. الفنان أحمد دياب .. إنا لله وإنا إليه راجعون».

يُذكر أن الفنان أحمد دياب، مواليد 9 أغسطس 1945، ورحل عن عالمنا عن عمر ناهز الـ 75 عامًا بعد ما قدم العديد من الأعمال الفنية المهمة على مدار مشواره الفني.