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رسالة مؤثرة من نادية بساط بعد إصابة ابنيها بفيروس كورونا

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سماح عاطف 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الخميس 16 أبريل 2020 07:53 مساءً - تعيش الإعلامية اللبناية “نادية بساط” التي تعرف عليها الجمهور من خلال برنامج “مين بيعرف” على شاشة MTV ، حالة من الضيق والقلق الشديد وذلك بسبب إصابة نجليها بفيروس المستجد ، بعد عودتهما من باريس ومدريد إلي بيروت

ونشرت بساط عبر حسابها الرسمى بموقع “تويتر”، تغريدة تضمنت صوره من برنامج “أنا هيك” الذي يقدمه الإعلامي “نيشان​”، والذي إستضاف فيه نجليِها، من خلال إتصال هاتفي مصوّر.

وكتبت الإعلامية تعيلقًا علي هذا المنشور :”لا شكّ انها من أصعب تجارب الحياة. وصل أولادي إلى لبنان كلٌ من بلد وكشف فحص الكورونا أنهم يحملون الفيروس، فتلاقوا في غرفة مستشفى بعد أن تودعوا من ستة أشهر”.

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وتابعت بساط: “الطبيب منعهم من التقبيل والغمر، لكنهم كانوا سوياً بالقلب وقريباً بإذن الله سينتصرون على المرض نهائياً”.

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. ويذكر أن الإبنين يتواجدان حالياً في الحجر الصحي في المستشفى، وذلك منذ وصولهما من السفر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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