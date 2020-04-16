رسالة مؤثرة من نادية بساط بعد إصابة ابنيها بفيروس كورونا

كتب امير فتحي في الخميس 16 أبريل 2020 07:53 مساءً - تعيش الإعلامية اللبناية “نادية بساط” التي تعرف عليها الجمهور من خلال برنامج “مين بيعرف” على شاشة MTV ، حالة من الضيق والقلق الشديد وذلك بسبب إصابة نجليها بفيروس كورونا المستجد ، بعد عودتهما من باريس ومدريد إلي بيروت

ونشرت بساط عبر حسابها الرسمى بموقع “تويتر”، تغريدة تضمنت صوره من برنامج “أنا هيك” الذي يقدمه الإعلامي “نيشان​”، والذي إستضاف فيه نجليِها، من خلال إتصال هاتفي مصوّر.

وكتبت الإعلامية تعيلقًا علي هذا المنشور :”لا شكّ انها من أصعب تجارب الحياة. وصل أولادي إلى لبنان كلٌ من بلد وكشف فحص الكورونا أنهم يحملون الفيروس، فتلاقوا في غرفة مستشفى بعد أن تودعوا من ستة أشهر”.

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وتابعت بساط: “الطبيب منعهم من التقبيل والغمر، لكنهم كانوا سوياً بالقلب وقريباً بإذن الله سينتصرون على المرض نهائياً”.

This is a Twitter Status This is a Twitter Status لا شكّ انها من أصعب تجارب الحياة.

وصل اولادي الى لبنان كلٌ من بلد وكشف فحص الكورونا انهم يحملون الفيروس، فتلاقوا في غرفة مستشفى بعد أن تودعوا من ستة أشهر.

الطبيب منعهم من التقبيل والغمر ، لكنهم كانوا سوياً بالقلب وقريباً بإذن الله سينتصرون على المرض نهائياً🙏@Neshan pic.twitter.com/4FjgExlq8i — Nadia Bsat🇱🇧 (@NadiaBsat) April 15, 2020

. ويذكر أن الإبنين يتواجدان حالياً في الحجر الصحي في المستشفى، وذلك منذ وصولهما من السفر.