Apr 16, 2020
تحت عنوان “مهما بعدت المسافات .. الموسيقى والفن يجمعنا مع فرقة أوتار ما بين فلسطين ودبي تعا نقعد مع بعض شوي”، أطل الفنان محمد عساف بفيديو مباشر مع فرقة اوتار كل واحد منهم عزف من منزله أغنية “تعا نقعد” كلمات احمد ماضي، الحان زياد برجي، توزيع بلال الزين وكان قد أطلقها في عام 2014 ضمن ألبومه الاول “عساف”.
أحب محمد أن يقدّم شيئاً مختلفاً للجمهور بالتزامن مع الحجر المنزلي للحدّ من تفشي فيروس كورونا، فوقع اختياره على أغنية “تعا نقعد” التي قام بنشرها عبر القناة الرسمية لشركة بلاتينوم ريكوردز على يوتيوب.
نذكر أن محمد عساف وضع صوته على تتر برنامج “قلبي اطمأن” الخيري بنسخته الجديدة. والمقرر عرضه في شهر رمضان المبارك. الأغنية بعنوان “حان الخير” كلمات والحان سيف فاضل. وكان قد سجلها محبوب العرب قبل أزمة كورونا.
ويتواجد محمد عساف حالياً في دبي حيث يحاول أن يقضي وقته ككل الناس بالحجر المنزلي. داعياً من الله ان تمر هذه الأزمة الإنسانية على خير.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد عساف… “تعا نقعد” بعد 6 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.