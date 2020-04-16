محمد عساف… “تعا نقعد” بعد 6 سنوات

تحت عنوان “مهما بعدت المسافات .. الموسيقى والفن يجمعنا مع فرقة أوتار ما بين فلسطين ودبي تعا نقعد مع بعض شوي”، أطل الفنان محمد عساف بفيديو مباشر مع فرقة اوتار كل واحد منهم عزف من منزله أغنية “تعا نقعد” كلمات احمد ماضي، الحان زياد برجي، توزيع بلال الزين وكان قد أطلقها في عام 2014 ضمن ألبومه الاول “عساف”.

أحب محمد أن يقدّم شيئاً مختلفاً للجمهور بالتزامن مع الحجر المنزلي للحدّ من تفشي فيروس كورونا، فوقع اختياره على أغنية “تعا نقعد” التي قام بنشرها عبر القناة الرسمية لشركة بلاتينوم ريكوردز على يوتيوب.

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نذكر أن محمد عساف وضع صوته على تتر برنامج “قلبي اطمأن” الخيري بنسخته الجديدة. والمقرر عرضه في شهر رمضان المبارك. الأغنية بعنوان “حان الخير” كلمات والحان سيف فاضل. وكان قد سجلها محبوب العرب قبل أزمة كورونا.

ويتواجد محمد عساف حالياً في دبي حيث يحاول أن يقضي وقته ككل الناس بالحجر المنزلي. داعياً من الله ان تمر هذه الأزمة الإنسانية على خير.