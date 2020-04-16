حسم الجدل حول ظهور عمرو دياب كضيف شرف في مسلسل دينا الشربيني

في الفترة الأخيرة، ترددت معلومات عن مشاركة النجم عمرو دياب كضيف شرف في مسلسل “لعبة النسيان” بطولة النجمة دينا الشربيني، إلا ان برنامج “تراندينغ” أكد ان عمرو لن يشارك في المسلسل كما تردد.

نذكر أن شركة iproduction طرحت البوستر الرسمي الأول لمسلسل “لعبة النسيان” المقرر عرضه عبر شاشة “MBC مصر” في شهر الصوم، حيث ظهرت دينا التي تلعب دور “رقية” بملامح حزينة وغامضة.

مسلسل “لعبة النسيان” مقتبس من “فورمات” مسلسل إيطالي، سيناريو وحوار تامر حبيب، إخراج هاني خليفة الذي انسحب من العمل وذلك بعد تصوير 40% من الأحداث مما جعل صناع العمل يستعينون بمخرج آخر وهو أحمد شفيق الذي بدأ بالفعل في استكمال تصوير العمل.

يضم المسلسل مجموعة من النجوم منهم: دينا الشربيني، أحمد داود، انجي المقدم، محمود قابيل، رجاء الجداوي وغيرهم. تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.