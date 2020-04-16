ناصر القصبي يعود للساحة الكوميدية بـ"مخرج 7".. وهذه شخصيته في المسلسل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بدأت فضائية mbc بالإعلان عن المسلسل الرمضاني الكوميدي "مخرج 7" والذي يعود من خلاله الفنان ناصر القصبي إلى الساحة الكوميدية مرة أخرى ويقدمه بأسلوب "الست كوم"، بعد تجربة "تراجيدية" العامين الماضيين من خلال المسلسل الدرامي التاريخي "العاصوف" الذي عُرِض على جزأين، وناقش طبيعة الحياة السعودية في حقبة السبعينيات والثمانينيات، من خلال ملحمة تاريخية وسرد لقصص واقعية خطفت أنظار المشاهدين في الدراما الرمضانية، كما شكل صدمة للمشاهد بعدم عرض الجزء الثالث، وتباينت ردود الأفعال حينها.

وتدور الأحداث في مسلسل "مخرج 7" حول شخصية دوخي (ناصر القصبي) وهو أب وموظف حكومي من الطبقة الوسطى، يمضي وقته بين عمله في استلام شكاوى العملاء بمؤسسة حكومية وبين بيته وعائلته.

ويسلط العمل الضوء على التحولات التي شهدها المجتمع السعودي في السنوات الأخيرة، وانعكاساتها على العلاقات الاجتماعية والعائلية بشكل عام، وما يحمله ذلك من تحديات تواجه عائلة دوخي بشكل خاص بموازاة المشكلات التي تواجهه في عمله من شكاوى العملاء وأوامر مديرته الصارمة، ومدى قدرته على مواكبة التكنولوجيا.

ويضم العمل وهو للكاتب خلف الحربي والمخرج أوس الشرقي مجموعة من النجوم بينهم ناصر القصبي، حبيب الحبيب، إلهام علي، خالد الفراج، عبد المجيد الرهيدي، راشد الشمراني، علي الحميدي، أسيل عمران، هبة الحسين، ريماس منصور.

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المسلسل تم تصويره في دولة الإمارات، تحت إنتاج وتنفيذ مؤسسة "نوافذ" التي تعود ملكيتها لناصر القصبي، ويتخذ العمل الجديد صفة الحلقات المنفصلة والشخصيات المتصلة، ومن المنتظر أن يتم عرض العمل في فترة الذروة بعد صلاة المغرب بتوقيت مكة المكرمة على مدى ثلاثين حلقة.

وسبق لناصر القصبي أن قدم مجموعة من الأعمال الكوميدية التي ما تزال عالقة في أذهان المشاهدين، من بينها: "سيلفي"، "واي فاي"، "أبو الملايين"، وقبلها "عيال قرية"، "طاش ما طاش".

يشار إلى أن أبطال المسلسل كانوا قد اقترحوا بتقديم 20 حلقة فقط بسبب فيروس كورونا الذي عطل جزءا من العمل، إلا أنهم استطاعوا مسابقة الزمن بتجهيز ثلاثين حلقة، كما أن أبطال العمل لا زالوا متواجدين في الإمارات بعد الانتهاء من التصوير بسبب توقف الطيران ومنع التنقل البري أيضًا بسبب كورونا، وينتظر أبطال العمل في حال عودتهم حجرًا صحيًا قرابة الـ14 يوما حتى يتم التأكد من وضعهم الصحي، وهو الإجراء المتخذ مع جميع القادمين من خارج المملكة.