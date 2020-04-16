«خلي بالك من فيفي».. برنامج كوميدي في رمضان على «MBC مصر»

من جانبها، قالت النجمة فيفي عبده إنها تأمل أن تلاقي تجربتها الجديدة النجاح والقبول من جانب المُشاهدين الذين دائما ما استقبلوا تجاربها المُختلفة في مجال البرامج بمُتابعة كبيرة، وخصوصًا أن هذه التجربة هي إمتداد للبرامج الناجحة التي قدمتها عبر شاشة MBC مصر.
وأشارت ساخرة إلى أنها كثيرًا من تعرضت للوقوع في فخ برامج المقالب الكوميدية، وهذه هي التجربة الأولى لها كمُقدمة لهذه البرامج وتتمنى أن تكون تجربة مختلفة ومميزة.
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