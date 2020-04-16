أغنية نهاية العالم لمروان موسى تتصدر تريند يوتيوب

تصدر كليب أغنية نهاية العالم للمطرب مروان موسى تريند يوتيوب رقم 1 بعد مرور يومين على طرحها، حيث حققت 369 ألف مشاهدة في 48 ساعة فقط.

تداولت كلمات أغنية "نهاية العالم" الآتي: "اه لسة على معادنا لسة على معادنا أصحى للكلام بنحط جوان من اي هجمة، جاي في قصف جبهة تبقا عيل أهبل من دلوقتي عايزك تمشي بشويش على مهلك، أهلا بيك في نهاية العالم جينا نولعهالك".

يذكر أن أغنية "نهاية العالم" كلمات وغناء وألحان وتوزيع مروان موسى.

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