عمرو الليثي يستعد لبرنامج خط الخير في رمضان

يستعد الإعلامي عمرو الليثي لتقديم برنامجًا جديدًا بعنوان "خط الخير"، وذلك عبر راديو مصر في شهر رمضان.

وتأتي فكرة البرنامج تماشيا مع الأحداث والظروف الراهنة جراء انتشار فيروس كورونا، وتداعياته على الأسر غير القادرة، من خلال تقديم الأعمال الخيرية من خلال التواصل مع المستمعين ومتابعي البرنامج.

ويشار إلى ان البرنامج يقدم خدمات ومساعدة الغارمات وأصحاب الديون، ومساعدة الأسر غير القادرة، ودعم العمالة اليومية المؤقتة، وتجهيز قرابة 1000 من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغب، وتجهيز قرابة 500 عروسة، و300 عملية.

يذاع البرنامج يوميا ويستقبل مكالمات المستمعين على الهواء، وفي حال تعذر استقبال مكالمات الهواء، يوجد خط شكاوى مسجل يترك المستمع شكوته، ومن ثم يتواصل البرنامج معه.

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