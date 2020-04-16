دينا حايك تنتهي من تصوير "ما تعيشا كتير"

انتهت الفنانة دينا حايك من تصوير أغنية جديدة بعنوان "ما تعيشا كتير" في كييف أوكرانيا على مدار يومين. الأغنية من إخراج زياد خوري وإشراف ايلي خوري، والتي ستطرح قريبا على القنوات العربية وجميع منصات السوشيال ميديا . تقول كلمات الأغنية:

شو لي خلاك فيي مغروم

بتعرف عن جد انك مهضوم رايح للناس تحكي وتقول انو قلبي بحبك مشغول العمل من كلمات منير أبو عسا، ألحان كوهين تيبي، توزيع ايتكن كورت وميشال فاضل، مكس وماستر روجيه أبي عقل. Advertisements قد يهمك ايضاً: دينا حايك ضيفة برنامج الإعلامي عمرو الليثي "بوضوح" حفلة غنائية مميزة للفنانة اللبنانية دينا حايك في قبرص

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