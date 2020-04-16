أول بوستر رسمي لبرنامج رامز جلال الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كشف الفنان رامز جلال، عن البوستر الرسمي لبرنامج مقالب "رامز مجنون رسمي"، المقرر عرضه على قناة mbc مصر، في رمضان 2020.

وعلق رامز على البوستر الذي نشره عبر "تويتر"، قائلًا: "بسم الله توكلنا على الله والله المستعان واللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصاحبه وسلم وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر".

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برنامج "رامز مجنون رسمي"، يعتمد على وضع المتسابق على "كرسي الاعتراف" التي يتم خداع الضيف بها، وتبدأ المذيعة أروى التي ستكون الطعم بالنسبة لرامز، بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت، وفي الفقرة المنتظرة يتم سؤال الضيف عن رأيه في صور لثلاث شخصيات، الثالثة ستكون لرامز جلال الذي يخرج منها ويفاجئ الضيف، وعقب الانتهاء من تصوير الحوار يجد الضيف نفسه في مواجهة مأزق جديد، حيث يسمع أصواتا مخيفة ويحاولون خداعه بأن هذه الأصوات صادرة من بركان يثور.

وقدم رامز جلال في رمضان الماضي برنامج المقالب "رامز في الشلال".