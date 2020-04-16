بالفيديو| طرح أغنية مسلسل "الفتوة" لأحمد شيبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: طرح القائمون على مسلسل "الفتوة"، الأغنية الخاصة بالعمل، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". الأغنية من كلمات عصام حجاج، ألحان تامر حجاج، موسيقى أشرف البرنس، غناء أحمد شيبة. "الفتوة" من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل، تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي، بطولة ياسر جلال، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسني، مي عمر، أحمد خليل، أحمد خالد صالح، ليلى أحمد زاهر، هنادي مهنى.

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