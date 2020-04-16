لؤي لـ"الخليج 365": غرابة أسماء الأغاني بـ"على خيرة الله".. مقصودة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كشف المطرب لؤي أن غرابة أسماء بعض الأغاني التي طرحت من ألبومه "على خيرة الله"، ومنها "باراشوت"، و"بأذيني"، كانت مقصودة بسبب رغبته في تقديم أفكار غريبة.

لؤي في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "كل أغاني الألبوم غريبة في أفكارها، وما يحدث هو إني أحصل على الأغنية من الشاعر، وأجلس معه ونتشاور في تعديل الاسم، مثلما حدث في أغنية (باراشوت)".

وتابع: "أنا بطبعي أحب هذه النوعية من الأغاني، وأعمل على تجهيز أعمالي وفقًا لرؤيتي، والحمد لله عند طرح الألبوم قوبل باستحسان من الجمهور، ولاقى نجاحًا".

لؤي طرح من ألبومه، 7 أغانٍ عبر موقع يوتيوب، وهي "ليا فيها"، كلمات الشاعر جمال الخولي، ألحان تامر علي، وتوزيع أحمد عادل، "الليلة سهرانين"، كلمات محمد مصطفى مالك وعمرو المصري، وألحان محمود أنور وتوزيع محمد شفيق، و"ضقت صبرا"، كلمات محمد البدري وألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع إلهامي دهيمة.. و"بأذينى"، كلمات أحمد معتز، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع موسيقى إلهامي دهيمة، و"باراشوت"، كلمات أحمد معتز، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع موسيقى أحمد عادل، و"ركنت المشاعر"، كلمات رمضان محمد، وألحان أحمد مصطفى، وتوزيع موسيقى محمود صبري، و"على خيرة الله"، كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد غريب.