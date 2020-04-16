نيللي مقدسي في جلسة تصوير بـ"البيجامة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

خضعت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، لجلسة تصوير جديدة ظهرت فيها مرتدية "بيجامة" داخل منزلها.

ونشرت "نيللي" الصور عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: "بما إنو قاعدين كل النهار بالبيجامة بالبيت، وعم نتشارك المواضيع المهمة أحيانا، تعو نحكي عن تطبيق تيك توك، صراحة مش حاسته لايق على كل الناس".

يذكر أن نيللي مقدسي، أعادت تقديم أغنية "حنين" للفنانة وردة، من ألحان الموسيقار الكبير بليغ حمدي.