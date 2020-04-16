وفاة بروس مايرز عن 78 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
توفي الممثل البريطاني بروس مايرز، في باريس يوم الأربعاء الموافق 15 أبريل، عن عمر يناهز 78 عامًا.
وقالت صحيفة لوموند الفرنسية، إن خبر الوفاة أعلنه المخرج الأسطوري بيتر بروك، الذي تعاون معه في تقديم عدد كبير من المسرحيات المأخوذة عن نصوص شكسبير.
وعلق بيتر بروك، 95 عامًا، في بيان صحفي "شخص مهم في المسرح تركنا للتو، بروس مايرز ، ممثل فريد ، ننعيه اليوم".
ولد بروس مايرز في عام 1942 في رادكليف، إنجلترا، كان أيضًا مخرجًا، ولعب أدوارًا في العديد من إبداعات بيتر بروك، ولا سيما في مسرحيات ويليام شكسبير مثل تيمون أثينا، وهاملت.
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