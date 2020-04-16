نيللي كريم ضيفة أبلة فاهيتا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: تحل الفنانة نيللي كريم، ضيفة على برنامج الدوبلكس مع أبلة فاهيتا. ونشرت "الدمية" أبلة فاهيتا عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بـ"نيللي"، وعلقت عليها: "الإرشادات والمز لايف من الكورانتينا، الخميس والجمعة بالليل الساعة 11". من ناحية أخرى، تستعد نيللي كريم لعرض مسلسلها الجديد "100 وش"، في شهر رمضان، وهو من بطولة آسر ياسين، علا رشدي، ومن إخراج كاملة أبو ذكري.

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