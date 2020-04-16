تراند اليوم : بالفيديو.. فنان مصري شهير يثير الجدل: مصر محاصرة بالوباء والغباء والعملاء

حالة من الجدل أثارها الفنان محمد صبحي، بعد تصريحاته الأخيرة بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر.

وقال صبحي، إن مصر "محاصرة بالوباء والغباء والعملاء في الداخل والخارج"، معتبرا أن فيروس كورونا "نعمة حقيقية".



وأضاف صبحي في مداخلة تلفزيونية أن "الكارثة ليست في أزمة كورونا، بل فيما سيحدث بعد كورونا، من تغييرات سياسية واجتماعية واقتصادية"، متابعا: "الكورونا خلتنا بلد نظيف"، بحسب تعبيره.

وتابع: "الوباء نعمة حقيقية لكي ندرك أن الهرم في المجتمع المصري مقلوبا"، قائلا: "يجب أن يكون العالم والبحث العلمي والمعلم والطبيب على رأس الهرم".