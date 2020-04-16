نشر المتحدث الرسمي الرسمي لوزارة الثقافة محمد منير، ومدير عام الاعلام بدار الأوبرا المصرية، بعض الصور لأحمد نجل المؤلف الكبير شوقي عبد الحكيم. وأكد محمد منيرمدير عام الإعلام بدار الأوبرا، على تقديم الدعم الكامل لنجل المؤلف شوقي عبد الحكيم، قائلًا: بتعليمات وتوجيهات الدكتورة Advertisements ايناس عبد الدايم وزير الثقافة للتواصل مع الاستاذ احمد شوقي عبد الحكيم نجل المؤلف الكبير شوقي عبد الحكيم تم بالفعل الاتصال باحد جيرانه وهو الاستاذ علي حسني لمقابلة الاستاذ احمد شوقي عبد الحكيم وتقديم الدعم اللازم له. ايناس عبد الدايم وزير الثقافة للتواصل مع الاستاذ احمد شوقي عبد الحكيم نجل المؤلف الكبير شوقي عبد الحكيم تم بالفعل الاتصال باحد جيرانه وهو الاستاذ علي حسني لمقابلة الاستاذ احمد شوقي عبد الحكيم وتقديم الدعم اللازم له. يذكر أن الباحث والمفكر أحمد شوقي عبد الحكيم، درس في الخارج، ويتحدث 4 لغات بطلاقة، بالإضافة إلى أنه كان لديه أمسيات ثقافية عديدة، ويجيد الرسم، لكنه حاليًا يمر بحالة نفسية سيئة نتيجة أزمة مادية صعبة، ويتواجد أمام مكتبة سمير وعلي في المقطم ليبيع رسوماته ويشتري ألوانًا ويرسم من جديد.

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كانت هذه تفاصيل خبر مختار: وزيرة الثقافة ستقدم الدعم اللازم لـ أحمد شوقي عبد الحكيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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