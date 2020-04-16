خلال أيام...أوبريت فرصة نرجع لنجوم الوطن العربي

يستعد نجوم الوطن العربي لطرح عمل غنائي ضخم يحمل اسم فرصة نرجع. ومن المقرر طرح أوبريت فرصة نرجع خلال الأيام القليلة المقبلة. يذكر أن أوبريت فرصة نرجع من كلمات رمضان محمد، وألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع محمد الشاعر.

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