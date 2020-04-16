لهذا السبب.. أمير كرارة يتصدر محركات البحث

تصدر النجم أمير كرارة محركات البحث في السعودية وذلك عقب الإعلان عن القنوات العارضة لمسلسله الجديد "الاختيار" وهم on دراما، حكايات On E، art ينتظر الجمهور ومحبي أمير كرارة عرض المسلسل في موسم رمضان المقبل والذي يجسد فيه شخصية العقيد أحمد المنسي الذي أستشهد أثناء محاربته للإرهاب في جنوب رفح عام 2017. موسم رمضان المقبل والذي يجسد فيه شخصية العقيد أحمد المنسي الذي أستشهد أثناء محاربته للإرهاب في جنوب رفح عام 2017. المسلسل من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، إسلام جمال وعدد من ضيوف الشرف من بينهم آسر ياسين، صلاح عبدالله، محمد رجب، إياد نصار وغيرهم من نجوم الفن في مصر وسائر البلدان العربية. العمل من تأليف باهر دويدار ومن إنتاج شركة سينرجي وإخراج بيتر ميمي. أحمد العوضي، دينا فؤاد، إسلام جمال وعدد من ضيوف الشرف من بينهم آسر ياسين، صلاح عبدالله، محمد رجب، إياد نصار وغيرهم من نجوم الفن في مصر وسائر البلدان العربية. العمل من تأليف باهر دويدار ومن إنتاج شركة سينرجي وإخراج بيتر ميمي.

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