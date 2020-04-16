الساحر والنحات على قناة أبو ظبي في رمضان

تعرض قناة أبو ظبي في هذا الموسم الرمضاني مسلسلين لكبار النجوم العرب وهم عابد فهد وباسل الخياط، العملين من إنتاج شركة I see media والتى تنتج 12 مسلسل يعرض 10 على منصة جوي واثنان على قناة أبو ظبي. تعرض قناة أبو ظبي في رمضان 2020 مسلسل " الساحر " لكل من النجم عابد فهد وستيفاني صليبا، المسلسل من تأليف سلام كسيري ومن إخراج كل من محمد لطفي وعامر الفهد. تدور أحداث المسلسل حول عالم التنمية البشرية ونجوم السوشيال ميديا والدجل في إطار درامي تشويقي. الساحر " لكل من النجم عابد فهد وستيفاني صليبا، المسلسل من تأليف سلام كسيري ومن إخراج كل من محمد لطفي وعامر الفهد. تدور أحداث المسلسل حول عالم التنمية البشرية ونجوم السوشيال ميديا والدجل في إطار درامي تشويقي. Advertisements كذلك تعرض أبو ظبي مسلسل " النحات " للنجم باسل الخياط، أمل بوشوشة، ليا بوشوشة، ندى أبو فرحات، المسلسل من تأليف بثينة عوض، وإخراج مجدي سميري. تدور أحداث العمل حول رغبة باسل " يمان " في دراسة النحت وبالتالي قرار الذهاب لبيت عائلته ولكنه يقابل برفض والدته لقرارة خاصة الإنتقال لبيت العائلة فهي تخاف من فتح باب أُغلق منذ سنوات.

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