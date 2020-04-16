صور.. عمرو عابد من كواليس القمر آخر الدنيا

ينتظر الفنان الشاب عمرو عابد عرض مسلسله الجديد " القمر آخر الدنيا " والمقرر عرضه على قناة روتانا دراما في موسم رمضان المقبل. نشر عابد صور له من كواليس العمل على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وعلق عليهم قائلًا " منا قالت لنا ههج ومش هتعرفولي طريق ونفذت كلامها " قالت لنا ههج ومش هتعرفولي طريق ونفذت كلامها " يشار أن عمرو عابد يقوم بدور الأبن الأصغر وهو متزوج ولديه ابنه ولكنه مازال يعيش مع والدته في نفس المنزل نظرًا للظروف المادية هو يعمل صباحًا في الشؤون القانونية ومساءً كسائق أوبر. هو يعمل صباحًا في الشؤون القانونية ومساءً كسائق أوبر. يعيش الجميع حياة هادئة الى حد ما إلي أن يستيقظوا على أختفاء الأم والتى تقوم بدورها القديرة سميرة عبد العزيز. Advertisements المسلسل من بطولة بشرى، عمرو عابد، سميرة عبد العزيز، ثراء جبيل، هشام إسماعيل، مؤمن نور وغيرهم، المسلسل من إنتاج شيرين مجدي ومن إخراج تامر حمزة.

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