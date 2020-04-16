نانسي عجرم تنتهي من تسجيل تتر سكر زيادة وتامر حسين يكشف مطلعه-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الملحن المصري ​تامر حسين​ أنه مشارك في السباق الرمضاني الحالي من خلال تلحينه تتر مسلسل ​سكر زيادة​ للممثلات المصريات :​نادية الجندي​ ، ​نبيلة عبيد​، سميحة أيوب وهالة فاخر، والذي ستغنيه الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ وقد انتهت من تسجيله.

وشارك حسين متابعيه ببوستر المسلسل في صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وأرفقها بتعليق :"مشارك في مسلسل سُكر زيادة ‬بطولة نجماتنا الجُمال أصحاب التاريخ الكبير ‬ ‫ب تتر أغنية العُمر ‬ ‫العُمر عمره ما كان سنين بنعدها‬

‫وتاريخ بنكتبه ع الورق ‬..العُمر رحلة ب حلوها وبمُرها‬..داخلين مع الأيام سبق، كلماتي، الحان/​وليد سعد​، توزيع / أحمد إبراهيم غناء/ الجميلة نانسى عجرم".

الجدير ذكره أن المسلسل من تأليف السيناريست أمين جمال، إخراج وائل إحسان وإنتاج شركة الصبّاح اخوان” وقصّته مقتسبة من “فورما” أميركي Golden GirlsK تم تحويله بما يتلاءم مع المجتمع العربية ضمن قالب اجتماعي كوميدي.

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