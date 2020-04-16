تيم حسن: جبل في قيلولة خارج رمضان-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - علّق الممثل السوري ​تيم حسن​ للمرة الأولى على خروج مسلسله "الهيبة" بجزئه الرابع من الموسم ال​رمضان​ي المقبل، وذلك لصعوبة إستكمال التصوير بسبب الأجراءات التي أُتخذت وتوقف التصوير جراء ​فيروس كورونا​.

ونشر حسن عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة له من أجواء المسلسل، ظهر فيها وهو يجلس أمام سيارته وبلوك شخصيته "جبل" وعلّق بالقول:"جبل في قيلولة خارج رمضان .. حبايبنا نعلمكم بتوقيت عرض الهيبة الرد لاحقآ و ‎فـور تحديده ان شاء الله و صــحــتكم بــالــدنـيـا".

يشار إلى أن هذا الجزء يجمعه بكل من الممثلة اللبناني عادل كرم والممثلة السورية ديمة قندلفت.

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