ميرنا وليد - بيروت - بعد الإنتقادات الكثيرة التي تعرضت لها الممثلة الكويتية ​هيا الشعيبي​ بسبب إعلانها عن توزيعها مساعدات غذائية على الفقراء، عادت وردّت الشعيبي على هذه الإنتقادات قائلةً:"على الأقل سوينه شيء بس ما ذكرنا حق منو مو انتي تنزلين أخبار الناس وتسوين فتن فسكتي أحسلج وايد فهمتي ولا مو أنا رد حبايبي يردون".

وأضافت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:""طابع منو يتكلم، إحنا ناس انعرف شنو قاعدين نسوي مو نتابع الناس ونكتب نامو قامو البسوا يالله"، متابعة: "لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، ياهو بصل ياهو طماطم والله عيب، سفيرات النوايا النميمية، من طق الباب سمع الجواب".

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كانت هذه تفاصيل خبر هيا الشعيبي تردّ على إتهامها بإستغلال الفقراء وتهدد إحداهنّ-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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