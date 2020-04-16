تراند اليوم : إتفرج..غزل داليد خليل باللهجة العراقية يثير إعجاب متابعيها

نشرت الممثلة اللبنانية داليدا خليل مقطع فيديو من فيلمها السينمائي الأخير “بعد الخميس” وهي تتحدّث باللهجة العراقية وتقول بيتاً من الشعر للمثل السعودي محمد الهاشم. وعلّقت داليدا خليل على الفيديو قائلة: “من تجربتي في الفيلم الخليجي الذي جمع نجوم من السعودية والإمارات وسوريا ومصر ولبنان والعراق؛ مشهد مع زميلي محمد الهاشم من فيلم بعد الخميس … اعطوني رأيكم وأنا بحكي شعر عراقي”.
وأشاد العديد من المتابعين بأداء داليدا اللهجة العراقية وهم الذين اعتادوا عليها باللهجة اللبنانية.
يشار الى أن فيلم “بعد الخميس” من ﺇﺧﺮاﺝ حيدر سمير الناصر وﺗﺄﻟﻴﻒ حيدر سمير الناصر بطولة داليدا خليل، طلعت زكريا جعفر الغريب، منصور الفيلي، بلال عبدالله، سوزان نجم الدين.