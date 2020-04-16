تراند اليوم : إتفرج..غزل داليد خليل باللهجة العراقية يثير إعجاب متابعيها

نشرت الممثلة اللبنانية ​داليدا خليل​ مقطع فيديو من فيلمها السينمائي الأخير “​بعد الخميس​” وهي تتحدّث باللهجة العراقية وتقول بيتاً من الشعر للمثل السعودي ​محمد الهاشم​. وعلّقت داليدا خليل على الفيديو قائلة: “من تجربتي في الفيلم الخليجي الذي جمع نجوم من السعودية والإمارات وسوريا ومصر ولبنان والعراق؛ مشهد مع زميلي محمد الهاشم من فيلم بعد الخميس … اعطوني رأيكم وأنا بحكي شعر عراقي”.

وأشاد العديد من المتابعين بأداء داليدا اللهجة العراقية وهم الذين اعتادوا عليها باللهجة اللبنانية.

يشار الى أن فيلم “بعد الخميس” من ﺇﺧﺮاﺝ حيدر ​سمير الناصر​ وﺗﺄﻟﻴﻒ حيدر سمير الناصر بطولة داليدا خليل، طلعت زكريا جعفر الغريب، منصور الفيلي، ​بلال عبدالله​، ​سوزان نجم الدين​.