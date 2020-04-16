إعلامية لبنانية تكشف إصابة ولديها بالكورونا بين مدريد وباريس



كشفت الاعلامية اللبنانية التي عادت الى بيروت بطائرات الاجلاء الوافدة من دبي إصابة ولديها بفيروس كورونا.



نادية التي كانت الاسبوع الماضي تنتظر ايضاً وصول ولديها الاول من اسبانيا مدريد وابنتها من فرنسا، كشفت انهما يحملان فيروس كورونا،. وكتبت :”لا شكّ انها من أصعب تجارب الحياة.



وصل اولادي الى لبنان كلٌ من بلد وكشف فحص الكورونا انهم يحملون الفيروس، فتلاقوا في غرفة مستشفى بعد أن تودعوا من ستة أشهر.



الطبيب منعهم من التقبيل والغمر ، لكنهم كانوا سوياً بالقلب وقريباً بإذن الله سينتصرون على المرض نهائياً".

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وظهر ولدا نادية عاكف وتمارا عبر سكايب مع الاعلامي نيشان على شاشة " الجديد" وتحدثا عن ظروف اصابتهما بالمرض الذي اكتشفاه فور عودتهما إلى لبنان ضمن عملية إجلاء اللبنانيين التي حصلت أخيراً.

فعاطف كان في مدريد وتمارا كانت في باريس، حيث شعر كل منهما بعوارض كورونا منها نزلة برد حادة وحرارة مرتفعة، ما دفعهما كل في البلد الموجود فيه إلى استشارة الأطباء الذين بدورهم أكدوا لهما أنّ ما يشعران به ليست عوارض الفيروس المستجد. عاطف وتمارا عادا إلى لبنان ومكثا في الفندق، وخضعا في اليوم التالي للفحوصات فأتت نتيجتهما إيجابية، أي أنهما مصابان بكورونا، ما استوجب نقلهما إلى مستشفى رفيق الحريري حيث مكثا 6 ليالٍ وعادا أخيراً إلى المنزل.

عودة عاطف وتمارا إلى لبنان حصلت بينما كانت البساط لا تزال عالقة في دبي وهي عادت أخيراً إلى لبنان أيضاً لكنها لا تزال تمكث في الفندق بانتظار شفاء ابنتها تمارا من الفيروس بعد شفاء عاطف الذي خضع إلى الفحوصات من جديد وأتت نتيجة فحصه سلبية، فيما لا تزال نتائج فحوصات تمارا تشير إلى عدم امتثالها للشفاء من الفيروس.

تمارا وعطاف شكرا خلال الحلقة الطاقم الطبي في مستشفى الحريري على الرعاية المثالية خلال فترة مكوثهما في المستشفى، فيما وجّهت تمارا رسالة عبر "تويتر" قالت فيها: "دعونا نرفع أصواتنا في وجه كل من ينظر إلى فيروس كورونا على أنه وصمة عار".